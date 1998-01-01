В МИД назвали ключевое условие для мирного договора России с Японией

Министерство иностранных дел России обозначило главное условие для заключения мирного договора с Японией. В ведомстве отметили, что вопрос может быть решен только в том случае, если Токио готов принять итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Курильскими островами. Об этом сообщается на сайте министерства.

— Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами, — подчеркнули в МИД.

В ведомстве также добавили, что отношения между Японией и Россией необходимо вывести на «качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства» и укрепить взаимопонимание между двумя крупными державами.

Сообщение было сделано в преддверии визита в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно, который посетит столицу 12 января, чтобы обсудить с Сергеем Лавровым перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, запрещающий передачу Японии Курильских островов.