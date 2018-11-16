В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии

В Госдуму РФ внесен законопроект, запрещающий передачу Японии Курильских островов. Автором документа, названного «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии», выступил депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов.

Инициатива является ответом на принятие японским парламентом в июле 2018 года поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы северных территорий», которая фиксирует принадлежность Японии четырех Курильских островов и ставит задачу прилагать максимальные усилия для их возвращения.

— В соответствии со статьей 2 Сан-Францисского мирного договора 1951 года Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года. На основании вышеизложенного в РФ правовые акты, касающиеся отторжения Курильских островов, не подлежат опубликованию и не имеют юридической силы, — цитирует Сергея Иванова ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал, что посол Японии в РФ был вызван в МИД России в связи с последними заявлениями Токио по проблематике заключения мирного договора с Россией.