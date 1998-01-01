Появилось видео с места спецоперации в Махачкале по ликвидации боевиков

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Трое мужчин, пытавшихся напасть на сотрудников ДПС, были уничтожены в результате преследования.

Фото, видео: © РИА Новости / Абдула Магомедов, НАК

В распоряжении Пятого канала появились первые кадры с места проведения спецоперации по уничтожению боевиков в Махачкале.

Как сообщалось ранее, неизвестные на автомобиле ВАЗ-2107 пытались напасть на сотрудников ДПС на трассе «Кавказ» между Кизилюртом и Махачкалой. Правоохранители начали преследование и настигли автомобиль злоумышленников у селения Агачаул. На требование остановиться, сложить оружие и сдаться боевики открыли огонь из автоматов и в ходе перестрелки были ликвидированы. В их машине были обнаружены боеприпасы, два автомата и пистолет. Среди правоохранителей и гражданских жертв и пострадавших нет.

Согласно заявлению представителя информационного центра НАК Александра Полякова, сейчас силовики устанавливают возможную причастность уничтоженных боевиков к другим преступлениям.

— Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям, — рассказал Поляков.

Видео: НАК

Ранее Пятый канал сообщал, что за 2018 год в ходе спецопераций на территории России были уничтожены 65 террористов, около 200 задержаны.

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