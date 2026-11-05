«Португалия останется во мне»: Роналду официально ушел из национальной сборной

Роналду официально ушел из национальной сборной Португалии

Легендарный футболист Криштиану Роналду официально ушел из сборной Португалии. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.

«Португалия навсегда останется во мне», — написал чемпион, опубликовав видеоролик с нарезкой матчей со своим участием.

За свою карьеру Роналду успел завоевать «Золотой мяч всех времен». Он дебютировал в сборной Португалии в августе 2003 года. С 2007 года он был капитаном команды, под его командованием португальцы выиграли чемпионат Европы 2016 года, Лигу наций УЕФА, выиграли серебряные и бронзовые медали континентального первенства, а также заняли третье место на Кубке конфедераций в России в 2017 году.

Чемпион является рекордсменом на уровне национальных сборных за всю историю футбола как по числу матчей — 217, так и по количеству забитых мячей — 135 на уровне национальных сборных за всю историю футбола. Также он — лучший в истории чемпионатов Европы, где забил 14 мячей.

Скандалы Роналду в сборной Португалии: конфликты с тренерами и споры о голах

При этом Криштиану Роналду не раз оказывался в центре громких скандалов во время выступлений за сборную Португалии. Один из самых громких конфликтов произошел на Чемпионате мира в 2022 году. Тогда Роналду возмутился решению главного тренера Фернанду Сантуша заменить его другим игроком на 66-й минуте матча с Южной Кореей. Покидая поле, футболист бросил едкую фразу о том, что наставник якобы хотел поскорее убрать его из игры. После этого отношения между ними заметно ухудшились.

Озлобленный на Роналду Сантуш оставил того в запасе на матч со Швейцарией. Вместо него на поле вышел Гонсалу Рамуш и оформил блистательный хет-трик, а Португалия победила со счетом 6:1. Этого Сантушу было мало – затем Роналду не попал и в стартовый состав на четвертьфинальную встречу с Марокко, в которой португальцы уступили 0:1.

Был у футболиста и спорный эпизод с авторством гола. В матче против Уругвая Роналду отпраздновал взятие ворот, посчитав, что коснулся мяча головой после подачи Бруну Фернандеша. Однако ФИФА изучила данные специального датчика внутри мяча и подтвердила, что касания не было. Гол записали на Фернандеша, а ситуация стала поводом для многочисленных шуток о том, что Роналду якобы забил мяч «кончиками волос».

Не менее громкий случай произошел намного ранее на Евро-2012. После поражения от Германии Роналду в ярости сорвал с себя капитанскую повязку и бросил ее на землю, а также грубо оттолкнул тренера Паулу Бенту. В 2022 году он повторил эту выходку и выбросил повязку после того, как судья не засчитал его гол в матче против Сербии.

Трудные отношения у Роналду сложились и с бывшим наставником сборной Португалии Карлушем Кейрушем. На чемпионате мира 2010 года после поражения от Испании в 1/8 финала нападающий публично раскритиковал работу тренера. На вопрос журналистов о причинах неудачи он просто предложил обратиться за объяснениями к Кейрушу и покинул стадион.

Очередной скандальный эпизод произошел на чемпионате Европы в 2016 году - тогда во время прогулки португальской команды журналист CMTV попытался взять у Роналду интервью. Футболист просто выхватил у него микрофон и выбросил в озеро. Позднее сообщалось, что причиной такого поступка мог стать затяжной конфликт спортсмена с представителями конкретно этого издания.

Обвинения в изнасиловании: секс-скандал с участием Роналду

Роналду успел оказаться и в центре скандала с обвинениями в изнасиловании. Осенью 2018 года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела, связанного с американской моделью Кэтрин Майоргой. Женщина утверждала, что футболист надругался над ней еще в 2009 году.

По словам Майорги, она познакомилась с Роналду в июне 2009 года в ночном клубе Лас-Вегаса. После вечеринки компания оказалась в пентхаусе, арендованном спортсменом. Девушка заявила, что футболист принудил ее к интимной близости, несмотря на неоднократные отказы.

Как утверждала американка, после случившегося она обратилась в полицию и прошла медицинское обследование. Однако тогда имя предполагаемого нападавшего она не назвала. В 2010 году Майорга подписала соглашение с юристами Роналду и получила 375 тысяч долларов за неразглашение произошедшего.

История получила широкую огласку спустя несколько лет. В 2017 году немецкое издание Der Spiegel опубликовало подробное расследование, а осенью 2018 года Майорга решила публично рассказать свою версию событий и оспорить договор о выплате компенсации.

Сам Роналду категорически отверг все обвинения. Футболист назвал произошедшее выдумкой и заявил, что близость между ним и женщиной была добровольной. По его мнению, Майорга пыталась привлечь внимание к себе за счет его известности.

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