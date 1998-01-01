Петербуржец вернулся домой после девяти лет бродяжничества в Эквадоре

Патронажная служба Эквадора помогла вернуться в Россию жителю Петербурга Максиму Бахареву. Россиянин бродяжничал на улицах эквадорской столицы Кито в течение девяти лет. Его возвращение на родину стало возможным благодаря программе «Жители улиц», которую курирует патронажная служба столичного муниципалитета Сан-Хосе, а также при содействии российского консульства.

Как сообщает РИА Новости, Бахарев вылетел домой к родителям в Петербург 22 декабря. Агентство не располагает информацией о том, каким образом россиянин оказался в Эквадоре, однако известно, что вскоре после своего приезда в страну петербуржец оказался без средств к существованию и вынужден был бродяжничать.

После того, как мужчина попал в поле зрения патронажной службы было проведено мини-расследование, давшее свои плоды — через социальные сети нашлись родители, разыскивавшие Максима более восьми лет. СМИ уточняют, что у Бахарева имеются проблемы с состоянием психического здоровья.

Факт прибытия эквадорского бродяги домой подтвердили его родители. Они прислали по электронной почте благодарность патронажной службе и совместную фотографию с заснеженных улиц Петербурга.

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