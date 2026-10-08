Сестра лидера КНДР назвала гуманитарную помощь Южной Кореи провокацией

Гуманитарная инициатива Южной Кореи является политической провокацией, поэтому КНДР отказалась принимать медицинское оборудование от Сеула. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Ее слова передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«С РК нам нечем обмениваться, незачем иметь с ней какие-либо дела и нет нужды даже встречаться лицом к лицу. Еще раз четко заявляю, что это абсолютная и неизменная позиция КНДР», — высказалась Ким Е Чжон.

По ее данным, в мае власти Южной Кореи направили в комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР запрос на освобождение от ограничений для поставок медицинского оборудования. В обращении Сеул указал на нехватку в КНДР лекарств и медицинской техники, а также на ухудшение ситуации в сфере здравоохранения.

Представитель КНДР подвергла критике аргументы южнокорейской стороны и связала инициативу с событиями в районе межкорейской границы. В частности, она упомянула взрыв мин в демилитаризованной зоне и заявила, что из-за сохраняющихся вопросов относительно обстоятельств инцидента планы по передаче медицинского оборудования выглядят продолжением действий Сеула.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Е Чжон заявила об отсутствии у МАГАТЭ права вмешиваться в ядерную деятельность КНДР. Сестра лидера КНДР также обвинила организацию в применении двойных стандартов.

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