«Разбирают друг друга на детали»: Москва принимает международный чемпионат по битве роботов

Что будет, если грамотно сложить искусственный интеллект и десятки килограммов железа, в эти дни можно увидеть в Москве.

Столица принимает международный чемпионат по битве роботов. Участники из 11 стран привезли умные машины. Форма и размер — не важны. Буть то человекоподобный киборг или робот в виде бургера. Главное правило во всех поединках — как можно дольше продержаться на ринге. Одним из фаворитов турнира называют победителей прошлого года, команду из Петербурга. Чем сегодня удивят конструкторы — увидел корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Эти трансформеры и не думают жалеть друг друга. Бездушные машины бьют, колотят, вращают и подбрасывают соперников высоко над рингом.

За защитным стеклом самая настоящая битва титанов. Роботы буквально разбирают друг друга на детали и делают это так, что в любой момент инженерная мечта может превратиться в груду металла.

С этим робобургером как раз подобное и произошло. Инженеры собирали его в Твери долгие месяцы, но железный фастфуд не выдержал натиска.

Собирать пришлось по фрагментам. Куски металла буквально разлетаются по всей арене.

— Повреждения не очень страшные, на следующий бой успеем его приготовить.

Ну и кому, как не гостям из Штатов, знать, что делать с бургерами? Команда из Лос-Анджелеса привыкла уничтожать их на завтрак, обед и ужин. Уверены, что привезли в Россию непобедимого робота с названием Кобальт.

«Это робот-вертикальный спиннер. Он участвовал во множестве мировых чемпионатов, вот добрался до России. Конечно, конкуренция здесь невероятная. Но все вокруг настолько добры. Даже приносили нам шоколад и русскую колу. Это мило», — сказал участник из США Мэтью Джонсон.

На арене сойдутся 144 инженерные команды из 11 стран.

«Наш робот уже в пятый раз будет драться в России. Это одновременно Феррари и танк в мире боевых роботов. Полноприводный монстр с набором мощных барабанов и пропеллеров будет перемалывать соперников», — сказал участник из Индии Сандживани.

Но сначала эту махину надо доставить до ринга.

— Сколько весит ваш робот?

— Около 110 килограммов.

У победителей прошлой битвы роботов из Санкт-Петербурга есть свой железный ответ.

«Он заточен под нанесение первого мощного удара. Это наша тактика. Мы дерзко идем вперед и ломаем соперников», — сказал участник из Санкт-Петербурга Виктор Яковлев.

Стоят такие роботы в среднем от одного до пяти миллионов рублей. Но есть вот такие экземпляры, собранные энтузиастами в гараже.

Некоторые из них не только выглядят максимально брутально, но и в прямом смысле заточены на урон.

На этот огромный кинжал с моторчиком создатели потратили всего пять тысяч рублей.

«Это дословно было, что ты нырнул в подвал, что увидел, то и приварил. Половины этого робота вчера не было, мы нашли в сварочной зоне», — сказал участник из Тулы Даниил Илюшкин.

Самые сильные робомонстры и гуманоиды попадут в финал. Они встретятся уже на казанском ринге, где определятся чемпионы сезона. Если, конечно, прочности хватит.

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