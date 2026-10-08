ВС РФ освободили населенный пункт Аннополья в Харьковской области.

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ВС РФ освободили населенный пункт Аннополье Харьковской области. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.

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