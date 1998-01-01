Названа причина взрыва в магазине Парижа

Утечка газа могла стать причиной взрыва в одном из центральных кварталов Парижа, 12 января. Сначала в здании случился пожар, затем произошел мощный хлопок.

По последней информации, пострадали порядка 15 человек, в том числе один пожарный. Семь-восемь транспортных средств оказались в зоне взрыв и получили повреждения.

Пожарные работают на месте ЧП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины этого инцидента.

Полицейские также отмечают, что не видят связи между акциями желтых жилетов и этим ЧП.