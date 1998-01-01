Вооруженные бандиты, ликвидированные в Дагестане 11 января, вербовали людей в ИГ*, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным оперативного штаба НАК, уничтоженные бандиты вербовали молодежь в террористические ячейки, планировали нападения на правоохранителей и религиозные объекты.
Трое неизвестных мужчин 11 января попытались напасть на сотрудников ДПС на трассе «Кавказ». Сотрудники правоохранительных органов начали преследовать бандитов и потребовали от них сложить оружие и сдаться. В ответ боевики открыли огонь, но были ликвидированы. Никто из правоохранителей не пострадал. Теперь НАК опознал уничтоженных боевиков.
Также НАК сообщил, что в Дагестане задержали одного из пособников террористов, который дал признательные показания.
— Он (один из террористов — прим. ред.) предлагал мне оружие и совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов. Я отказал ему, — сообщает задержанный.
Кроме того, мужчина подтвердил подозрения правоохранителей насчет вербовки, которую вели террористы.
— Он (один из террористов) присягнул Исламскому государству*, предлагал мне, но я отказал.
Ранее Пятый канал публиковал видео с места ликвидации боевиков в Дагестане.
* — запрещена в РФ.