Вооруженные бандиты, ликвидированные в Дагестане 11 января, вербовали людей в ИГ*, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным оперативного штаба НАК, уничтоженные бандиты вербовали молодежь в террористические ячейки, планировали нападения на правоохранителей и религиозные объекты.

Трое неизвестных мужчин 11 января попытались напасть на сотрудников ДПС на трассе «Кавказ». Сотрудники правоохранительных органов начали преследовать бандитов и потребовали от них сложить оружие и сдаться. В ответ боевики открыли огонь, но были ликвидированы. Никто из правоохранителей не пострадал. Теперь НАК опознал уничтоженных боевиков.

Также НАК сообщил, что в Дагестане задержали одного из пособников террористов, который дал признательные показания.

— Он (один из террористов — прим. ред.) предлагал мне оружие и совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов. Я отказал ему, — сообщает задержанный.

Кроме того, мужчина подтвердил подозрения правоохранителей насчет вербовки, которую вели террористы.

— Он (один из террористов) присягнул Исламскому государству*, предлагал мне, но я отказал.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места ликвидации боевиков в Дагестане.

* — запрещена в РФ.