Ликвидированные в Дагестане бандиты были вербовщиками ИГ* — НАК

, 14:51 Видео 12

Боевики опознаны, их сообщник дал признательные показания.

Фото, видео: www.globallookpress.com, НАК РФ

Вооруженные бандиты, ликвидированные в Дагестане 11 января, вербовали людей в ИГ*, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным оперативного штаба НАК, уничтоженные бандиты вербовали молодежь в террористические ячейки, планировали нападения на правоохранителей и религиозные объекты.

Трое неизвестных мужчин 11 января попытались напасть на сотрудников ДПС на трассе «Кавказ». Сотрудники правоохранительных органов начали преследовать бандитов и потребовали от них сложить оружие и сдаться. В ответ боевики открыли огонь, но были ликвидированы. Никто из правоохранителей не пострадал. Теперь НАК опознал уничтоженных боевиков.

Также НАК сообщил, что в Дагестане задержали одного из пособников террористов, который дал признательные показания.

— Он (один из террористов — прим. ред.) предлагал мне оружие и совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов. Я отказал ему, — сообщает задержанный.

Кроме того, мужчина подтвердил подозрения правоохранителей насчет вербовки, которую вели террористы.

— Он (один из террористов) присягнул Исламскому государству*, предлагал мне, но я отказал.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места ликвидации боевиков в Дагестане.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:51
Ликвидированные в Дагестане бандиты были вербовщиками ИГ* — НАК
14:36
Двенадцать машин столкнулись на трассе М-4 под Ростовом— кадры с места
14:17
Момент взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму попал на видео
14:03
Авария в Ленобласти унесла жизни женщины и двоих детей
13:55
Юная украинка погибла на каникулах в Петербурге при попытке напугать мать
13:45
Минстрой обсудил с подрядчиками раздел пострадавшего дома в Магнитогорске
13:34
Проект «Спектр-Р» может быть завершен из-за потери связи
13:30
Молоко и хлеб: Чем питается знаменитый математик Перельман — видео
12:59
Прямая трансляция с места взрыва в Париже
12:49
Зюганова просят проверить информацию о нелегальной охоте иркутского губернатора
12:20
Видео: под завалами дома после взрыва в Париже могут оставаться люди
12:03
Утеряна связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
11:53
Названа причина взрыва в магазине Парижа
11:47
Первые кадры с места взрыва в Париже
11:35
В центре Парижа прогремел взрыв
11:33
В поисках Перельмана: Знаменитый математик нашелся и даже ходит за покупками
11:11
Брата Меган Маркл отправили в вытрезвитель
10:55
Грузовик «подмял» 10 автомобилей в Москве — кадры с места
10:38
На вооружение ВМФ поступит до 32 подводных беспилотников «Посейдон»
10:26
Зрителей возмутила девственность героя реалити-шоу «Холостяк»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама