Стало известно, сколько Порошенко заработал в 2018 году

, 21:33 61

Весь заработок украинский лидер перечислил в некий благотворительный фонд.

Фото: globallookpress.com

В Государственном управление делами Украины сообщили, сколько заработал Петр Порошенко на посту президента страны в 2018 году, пишет РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, общая сумма заработной платы украинского лидера составила 336 тысяч гривен (28 тысяч гривен ежемесячно). Это почти 800 тысяч рублей или 12 тысяч долларов. После выплат налогов и сборов Порошенко перечислил эти деньги в благотворительный фонд. В какую именно организацию был осуществлен перевод, не уточняется.

В конце декабря Порошенко представил декларацию за 2018 год. Согласно ей, президент Украины получил 47 миллионов долларов дохода от кондитерской корпорации «Рошен».

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

22:23
Элина Быстрицкая обратилась к врачам за помощью из-за болей в сердце
22:16
Видео: чиновница советует врачам мыть полы в полуразрушенной больнице
22:01
В МВД Ингушетии прокомментировали покушение на главу республиканского ЦПЭ
21:53
Евгений Плющенко попал в больницу
21:33
В Симферополе из-за технической неисправности экстренно сел самолет
21:33
Стало известно, сколько Порошенко заработал в 2018 году
21:15
Подруга Фредди Меркьюри заработала на «Богемской рапсодии» более $50 миллионов
20:56
Петербургские метростроители завершили проходку тоннеля до станции «Горный институт»
20:46
«Ножки позволяют»: Наряд матери Наташи Королевой бурно обсуждают в сети
20:31
Фестиваль джаза и дегустация вареников: куда отправиться на Старый Новый год
20:17
Меньше думай о возрасте: Галкин пристыдил внука Пугачевой
20:07
Amazon использовал украинцев вместо программы для слежки за пользователями Ring
19:58
Первые снимки из роддома: Мария Порошина показала подписчикам новорожденного сына
19:43
В Ингушетии совершено покушение на высокопоставленного полицейского
19:36
Последние минуты жизни лыжника на Эльбрусе попали на видео
19:23
Имя российского участника «Евровидения-2019» объявят в конце января
19:06
В Париже начались столкновения «желтых жилетов» с полицией — видео
18:53
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
18:37
«Этот палец — вам!»: Жена Павла Прилучного ответила на слухи об избиении
18:19
Видео: Нетрезвые пассажиры задержали вылет рейса из Петербурга в Бангкок

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

5 янв

Личные доходы Петра Порошенко за 2018 год выросли в десятки раз

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама