Стало известно, сколько Порошенко заработал в 2018 году

В Государственном управление делами Украины сообщили, сколько заработал Петр Порошенко на посту президента страны в 2018 году, пишет РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, общая сумма заработной платы украинского лидера составила 336 тысяч гривен (28 тысяч гривен ежемесячно). Это почти 800 тысяч рублей или 12 тысяч долларов. После выплат налогов и сборов Порошенко перечислил эти деньги в благотворительный фонд. В какую именно организацию был осуществлен перевод, не уточняется.

В конце декабря Порошенко представил декларацию за 2018 год. Согласно ей, президент Украины получил 47 миллионов долларов дохода от кондитерской корпорации «Рошен».