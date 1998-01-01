В Симферополе из-за технической неисправности экстренно сел самолет

В Симферополе экстренно сел «Боинг 738» со 181 человеком на борту. Как стало известно Пятому каналу, о возникновении нештатной ситуации диспетчеру международного аэропорта Симферополя сообщили сегодня, 12 января, в 20.30. Экипаж самолета, выполнявшего рейс N4-534 Симферополь — Москва доложил о неполном убирании шасси. Борт просил разрешение на возвращение в порт отправки. В 20.56 была произведена аварийная посадка. Пострадавших нет.

Самолет принадлежит авиакомпании «Северный ветер». На борту авиалайнера находились 174 пассажира и семь членов экипажа.

Между тем, пресс-служба аэропорта Симферополя не подтвердила факт технической неисправности самолета «Боинг 738». По их словам, после взлета из аэропорта «Симферополь» борт запросил посадку в аэропорту вылета.

— Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо. Посадка произведена в штатном режиме в 20:56 по московскому времени. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании, — отметили в пресс-службе симферопольского аэропорта.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажиры в состоянии алкогольного опьянения на два часа задержали вылет рейса из Петербурга в Бангкок.