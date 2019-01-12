Анастасия Макеева подтвердила слухи о своем замужестве

37-летняя актриса Анастасия Макеева официально объявила своим подписчикам в Instagram о том, что вышла замуж. И даже написала, что это произошло в ноябре.

— От вас ничего не скроешь! Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека️! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Когда? В ноябре , — пишет Анастасия.

На счету Анастасии Макеевой это третий официальный брак. Первым избранником актрисы был коллега Петр Кислов, ну а вторым супругом актер и певец Глеб Матвейчук.

Ранее Пятый канал рассказал, почему Анастасии Макеевой особенно удаются роли эффектных женщин, почему иногда не стоит бороться за брак и как хорошая баня помогает пережить развод.