Анастасия Макеева подтвердила слухи о своем замужестве

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Актриса сообщила в социальной сети, что вышла замуж за хорошего человека.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

37-летняя актриса Анастасия Макеева официально объявила своим подписчикам в Instagram о том, что вышла замуж. И даже написала, что это произошло в ноябре.

— От вас ничего не скроешь! Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека️! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Когда? В ноябре, — пишет Анастасия.

 
 
 
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Многие СМИ📰 и вы, мои дорогие подписчики, заметили изменения в моей личной жизни. От вас ничего не скроешь💡! Я поняла, что счастье любит тишину🤫 и защиту. Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо💍 на моём безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека☝️! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо😉 Когда ?В ноябре 😜 #АнастасияМакеева #актрисакотораяпоет #супруга #кольцо #язамужем #ясчастлива

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

На счету Анастасии Макеевой это третий официальный брак. Первым избранником актрисы был коллега Петр Кислов, ну а вторым супругом актер и певец Глеб Матвейчук.

Ранее Пятый канал рассказал, почему Анастасии Макеевой особенно удаются роли эффектных женщин, почему иногда не стоит бороться за брак и как хорошая баня помогает пережить развод.

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