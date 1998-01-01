Анастасия Макеева: «Радость актрисы в возможности сублимировать фантазии, в том числе сексуальные»

Актриса Анастасия Макеева известна как роковая красотка отечественных мюзиклов. На ее счету образы булгаковской Маргариты, набоковской Лолиты и многих других эффектных героинь.

— Так вот у меня официально есть возможность выйти на сцену и назвать себя шлюхой, — заявляет Анастасия Макеева и добавляет, — радость актрисы заключается в том, что ты имеешь возможность сублимировать свои фантазии, в том числе сексуальные, нереализованные, в образы тех героинь, которые ты воплощаешь на сцене.

Только в программе Пятого канала «Светская хроника» вы узнаете, как простая девушка из Краснодара стала успешной актрисой, смогла купить квартиру в Москве и пришла в себя после тяжелого развода. А еще увидите эту эффектную актрису там, куда она никогда не пускала ни одну телекамеру!

В Москву Макеева переехала в конце 90-х. С отличием окончила музыкальное училище, а затем и ГИТИС. Но пробиваться на большую сцену талантливой выпускнице было непросто.

— Так жизнь складывалась, что судьба меня не баловала встречей с людьми, которые могли бы раскрыть те таланты, которые во мне есть. Я свою жизнь всегда строила и обеспечивала самостоятельно.

Чтобы купить жилье, Анастасия взяла ипотеку. Все гонорары за спектакли и съемки уходили на выплату огромных процентов. Долг Макеева смогла погасить только спустя 18 лет.

— Я еще брала ипотеку в долларах, умудрилась. Естественно, я попала на все дефолты, на все эти сумасшедшие скачки, но это вполне естественно. А как вы считаете: купить недвижимость в одном из самых дорогих городов мира — это легко? Деньги вообще тяжело достаются, особенно если они достаются честным путем, — сокрушается актриса.

Сильной девушке все оказалось по плечу. А в 2010 году Анастасия почувствовала себя по-настоящему счастливой — вышла замуж за композитора Глеба Матвейчука. Казалось, они были идеальной парой на сцене и в жизни, но спустя семь лет союз распался.

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— Клеить обратно то, что уже сломано, все равно это уже не идеальная вещь. С одной стороны, всегда можно починить и отреставрировать, если в этом есть смысл. А смысл есть только один, если оба человека друг друга любят. Если даже один остался в состоянии любви, а другой нет, уже ничего не сделать, потому что для любви нужны двое, — рассуждает Макеева.

Сейчас Анастасия Макеева не жалеет о своем решении. Актриса считает, что развод даже пошел ей на пользу.

— Я как-то была очень сильно растворена в своем супруге, а этого делать совершенно не надо. Мне говорят, что я после развода стала выглядеть лучше. Я стала больше уделять времени себе, внимания себе, — отмечает девушка.

Макеева не скрывает, что эффектная внешность требует хорошего ухода. Эксклюзивно «Светской хронике» Анастасия показала процедуры из своего еженедельного ритуала.

— Обязательно салон красоты и водные процедуры, безусловно, потому что вода очищает организм очень сильно. Конечно же, это первое, что вам поможет пережить любые проблемы, в том числе и развод. Что может быть прекрасней, чем снять стресс, сходить в баню, полежать в джакузи? Попасть к хорошему мастеру, чтоб тебя веничками прям хорошо, ух, — делится секретами красоты актриса.

Прическу Макеева выбирает простую, но со вкусом. Никаких сложных форм — только легкая укладка! Многочисленные поклонники Макеевой восхищаются ее красотой и талантом и гадают, неужели такая красавица до сих пор одна? Ведь в соцсетях нет ни одной фотографии ее спутника.

— Я счастлива! У меня мужчина, он не артист, он прекрасен, умен. Я им восхищена. То, что мне нужно! Я решила, что хватит, хватит с меня публичных историй, — откровенничает девушка.

Макеева признается, с новым избранником она обрела истинную женственность. Чего и желает всем девушкам.

— Мы все такие сильные, я все могу и все смогу. И женщина обрастает просто как чешуей мужскими качествами. Умные женщины могут отделять: на работе это использовать, а дома обнажать себя полностью и становиться такой, какой ее создала природа. Вот в этом, наверно, залог семейного счастья и состоятельности.

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