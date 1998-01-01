На украинском заводе «Карпатнефтехим» произошел пожар — видео

, 4:19 Видео 38

По предварительной информации сведений о пострадавших нет.

Фото, видео: Facebook @svitlana.babushkina, NashePrykarpattia

В субботу, 12 января, около 21:00 по местному времени (22:00 по московскому времени — прим.ред.) вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Карпатнефтехим». Предприятие находится на западе Украины в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-секретарь областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Бабушкина, на месте ЧП работает штаб по пожаротушению. Задействовано 19 единиц техники и 105 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.

С помощью лафетных стволов осуществляется охлаждение производственной установки и соседних сооружений. Причина возгорания устанавливается. Жертв, по предварительной информации, нет.

Ранее Пятый канал опубликовал видео пожара на заправке в Московской области.

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