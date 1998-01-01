В социальных сетях очевидцы сообщают о пожаре на АЗС на Ярославском шоссе в районе Торбеево Сергиево-Посадского района Московской области.
На кадрах, которые публикуют водители проезжавших мимо машин, видно открытое горение разлившейся по территории автозаправки жидкости.
— Господи!!!!! Что это??????
— Ужас какой
— Господи божечки-то, да что же это делается-то, а? — комментируют видео пользователи.
В настоящее время информация о происшествии уточняется. Данных о пострадавших нет.
Ранее Пятый канал сообщил, что мощный пожар в Республике Чечня едва не уничтожил заправку.