Авария в Ленобласти унесла жизни женщины и двоих детей

Страшное ДТП произошло в Ленинградской области в субботу, 12 января. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли женщина и двое детей.

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Как сообщает Госавтоинспекция, авария произошла на трассе «Нарва» утром — в 9 часов 20 минут. Водитель автомобиля «Chery», по предварительной информации, решил проигнорировать запрещающий дорожный знак и пойти на обгон идущего впереди транспортного средства. Маневр мужчина 1980 года рождения решил совершить по встречной полосе — это и привело к роковым последствиям.

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На «встречке» машина совершила лобовое столкновение с «Hyundai Solaris», в котором находились пятеро человек — водитель, пассажирка и ее трое детей. Женщина скончалась сразу же, мальчики 7 и 6 лет умерли в машине скорой помощи — медицинский автомобиль даже не успел начать движение к больнице. Находившийся за рулем «Hyundai Solaris» мужчина 1977 года рождения и четырехлетняя пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии.

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