Пассажиры вылетевшего из Петербурга самолета пожаловались на непредвиденное шоу

Около 40 минут страха пережили пассажиры, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Сочи. Как сообщили в соцсетях очевидцы, сразу после взлета в салоне начал включаться и выключаться свет, и все это сопровождалось громким неприятным звуком из динамиков.

— После взлета началась данная «вечеринка». Бортпроводники это никак не прокомментировали. Это шоу длилось 30 — 40. Может кому-то пожаловаться? — написал пассажир, выложивший видео в соцсеть «Вконтакте».

Позже экипаж успокоил пассажиров, среди которых было много детей, что на полет эта неисправность никак не повлияет. Однако многие не на шутку испугались. Официального комментария появившегося в сети видео пока нет.

Ранее Пятый канал сообщал о ЧП в московском аэропорту Шереметьево. Там в воскресенье, 13 января, самолет, вылетавший в Прагу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.