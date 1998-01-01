Мэр Гданьска находится в критическом состоянии после нападения

, 23:39 151

Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта.

Фото: Twitter @Adamowicz

Неизвестный в воскресенье, 13 января, напал с ножем на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича во время благотворительного концерта. Как сообщает Radio Gdansk со ссылкой на журналистов, присутсвовавших на мероприятии, мужчина кричал, что он был незаконно осужден. 

Известно, что нападавшему удалось ранить градоначальника в область сердца. Сообщается, что предположительно может быть задета аорта. Состояние Адамовича медики оценивают, как критическое. В настоящее время проводится экстренная операция. Длительное время мэра медики реанимировали прямо на месте, поздее, когда удалось состояние стабилизировать, его направили в госпиталь. 

Напавший на политика мужчина задержан на месте. Его личность устанавливается, как мотивы произошедшего.

 

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

0:30
Устроившая переполох в Петербурге львица живет в доме участника «Дом-2»
0:02
Видео нападения на мэра Гданьска с ножом на благотворительном концерте
23:54
Таинственный поклонник подарил Бузовой украшения на 10 миллионов рублей
23:39
Мэр Гданьска находится в критическом состоянии после нападения
23:30
«Отписываюсь!» — Малахов разорвал дружбу с Лопыревой
23:03
Пассажиры вылетевшего из Петербурга самолета пожаловались на непредвиденное шоу
22:44
Пилот назвал причины выкатки самолета за пределы ВПП в Шереметьево
22:31
Эксперты рассказали, у каких специалистов в 2019 году вырастет зарплата
22:14
В чем секрет оптической иллюзии: «полосатая картинка» с котом взорвала интернет
21:57
Порошенко предложил РПЦ «доказать» собственную каноничность и показать томос
21:31
Как встречать старый Новый год — традиции, приметы, гадания.
21:15
«Стройняшка» или «анорексичка»: в сети бурно обсуждают снимок Гагариной в бикини
20:58
Польша собирается построить искусственный остров в Калининградском заливе
20:44
МИД РФ удивился нежеланию Токио проводить брифинг после переговоров
20:29
Пятилетний малыш пожаловался следователям на нетрезвых родителей
20:18
«Никто не способен остановить Украину» — Порошенко о «крепнущей» независимости
20:06
Трамп пообещал обнародовать протоколы личных переговоров с Путиным
19:53
Молодая львица устроила переполох в спальном районе Петербурга
19:41
Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии
19:29
Названа возможная причина инцидента с самолетом в Шереметьево

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео нападения на мэра Гданьска с ножом на благотворительном концерте

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама