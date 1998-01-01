Мэр Гданьска находится в критическом состоянии после нападения

Неизвестный в воскресенье, 13 января, напал с ножем на мэра польского города Гданьск Павла Адамовича во время благотворительного концерта. Как сообщает Radio Gdansk со ссылкой на журналистов, присутсвовавших на мероприятии, мужчина кричал, что он был незаконно осужден.

Известно, что нападавшему удалось ранить градоначальника в область сердца. Сообщается, что предположительно может быть задета аорта. Состояние Адамовича медики оценивают, как критическое. В настоящее время проводится экстренная операция. Длительное время мэра медики реанимировали прямо на месте, поздее, когда удалось состояние стабилизировать, его направили в госпиталь.

Напавший на политика мужчина задержан на месте. Его личность устанавливается, как мотивы произошедшего.