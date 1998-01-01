Устроившая переполох в Петербурге львица живет в доме участника «Дом-2»

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По словам Александра Васюковича, на содержание полугодовалой хищницы уходит солидная сумма и он намерен ее продать.

Фото: Вконтакте @spb812piter, @alexey_fighter

Свободно гуляющую львицу встретили в своем дворе в воскресенье, 13 января, жители домов на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Фото хищницы очевидцы выложили в соцсети, некоторые, испугавшись, вызвали спасателей.

Как выяснили журналисты KP.RU, переполох устроила шестимесячная львица по кличке Сима. Она живет в квартире бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Васюковича. Он купил ее в качестве домашнего животного и раньше устраивал с ней фотосессии.

По словам хозяина, иногда ему от львицы достается, но агрессии она не проявляет, просто играет.

— Никто не должен ее боятся. Только еду забирать у нее не стоит, — говорит Александр.

Он рассказал, что на улицу Симу выводит редко и соседи ее не видят, а в воскресенье просто возвращались из гостей и пока шли от машины до подъезда, люди фотографировали животное.

— В гостях ведет себя хорошо, аккуратно. Только дома бегает и прыгает. Спит у меня на полу, — рассказывает хозяин львицы.

Однако Васюкович признается, что держать дома быстро растущую питомицу становится трудно и накладно – только на мясо уходит больше тысячи рублей в день. Он собирается продать львицу за 100 тысяч рублей, а если не купит никто, то планирует пристроить ее в хорошие руки бесплатно. В цирк или зоопарк отдавать не хочет – считает, что там ей будет плохо.

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