Молодая львица устроила переполох в спальном районе Петербурга

, 19:53 Фото 33

Вечером 12 января прохожие заметили хищницу, которая гуляла по проспекту Энергетиков.

Фото: Вконтакте @spb812piter, @alexey_fighter

Жители Красногвардейского района Петербурга были обеспокоены появлением молодой львицы, замеченной накануне во дворе одного из многоквартирных домов. По словам очевидцев, экзотическая кошка не боится людей и резвится среди припаркованных автомобилей, когда ее хозяин отправляется в магазин.

По информации телеканала 78, юная хищница по имени Сима живет в квартире экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Васюковича. Его соседи не раз сталкивались с необычным питомцем и рассказали о попытках пристроить животное.

— Львенок вырос, и теперь хозяин, по его словам, продает животное. Пытается пристроить в частный зоопарк или куда-нибудь еще, — пишут в социальных сетях.

После очередного появления африканской кошки на улице перепуганные жители Северной столицы решили обратиться в полицию и МЧС, однако на вызов так никто и не приехал. Случайные прохожие успели сделать несколько фотографий на память.

Вконтакте @spb812piter, @alexey_fighter

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры, на которых волк полностью заглотил голову девушки.

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