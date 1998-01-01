Скандальный украинский баскетболист насмерть разбился в страшном ДТП

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Автомобиль, за рулем которого находился спортсмен, столкнулся с микроавтобусом. Жена баскетболиста находится в реанимации.

Фото: vl.npu.gov.ua @news

Украинский баскетболист, экс-игрок БК «Ужгород» Андрей Романица насмерть разбился в страшном ДТП в Волынской области, его жена Оксана находится в реанимации. Авария случилась еще утром 11 января на трассе, однако имя погибшего стало известно позже.

Национальная полиция Незалежной опубликовала на официальном сайте снимки того, что осталось от КIA, которым управлял 35-летний Романица. Сообщается, что за рулем «Volkswagen T4» находился 61-летний мужчина, он тоже в больнице. Его 56-летней пассажирке помощь была оказана на месте.

Скандальный украинский баскетболист насмерть разбился в страшном ДТП

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Пресс-служба Национальной полиции

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Пресс-служба Национальной полиции

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Пресс-служба Национальной полиции

Кто был виновником столкновения, полиция не называет. По факту аварии проводится досудебное расследование.

Скандальную известность Андрей Романица получил после нападения в марте 2018 года на арбитра во время матча Первой лиги чемпионата страны. Федерация баскетбола Украины оштрафовала баскетболиста на 15 тысяч гривен и пожизненно дисквалифицировала за поведение, в котором были установлены факты угроз, запугиваний и насилия.

Ранее Пятый канал сообщал, что 11 января в Николаевской области в ДТП попал заместитель Главкома Сухопутных войск ВС Украины Сергей Кропивченко.

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