Украинский баскетболист, экс-игрок БК «Ужгород» Андрей Романица насмерть разбился в страшном ДТП в Волынской области, его жена Оксана находится в реанимации. Авария случилась еще утром 11 января на трассе, однако имя погибшего стало известно позже.

Национальная полиция Незалежной опубликовала на официальном сайте снимки того, что осталось от КIA, которым управлял 35-летний Романица. Сообщается, что за рулем «Volkswagen T4» находился 61-летний мужчина, он тоже в больнице. Его 56-летней пассажирке помощь была оказана на месте.

Скандальный украинский баскетболист насмерть разбился в страшном ДТП 1/4 2/4 Пресс-служба Национальной полиции 3/4 Пресс-служба Национальной полиции 4/4 Пресс-служба Национальной полиции

Кто был виновником столкновения, полиция не называет. По факту аварии проводится досудебное расследование.

Скандальную известность Андрей Романица получил после нападения в марте 2018 года на арбитра во время матча Первой лиги чемпионата страны. Федерация баскетбола Украины оштрафовала баскетболиста на 15 тысяч гривен и пожизненно дисквалифицировала за поведение, в котором были установлены факты угроз, запугиваний и насилия.

Ранее Пятый канал сообщал, что 11 января в Николаевской области в ДТП попал заместитель Главкома Сухопутных войск ВС Украины Сергей Кропивченко.