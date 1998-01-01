Заместитель Главкома Сухопутных войск ВС Украины Сергей Кропивченко попал в ДТП

Заместитель Главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко попал в ДТП на трассе Николаев — Благовещенское вечером в пятницу, 11 января. По информации национального издания «Факты», в результате аварии с участием трех машин травмы получили два человека — пассажир и водитель внедорожника Hyundai.

По предварительной версии, водитель Hyundai Terracan в условиях гололеда не справился с управлением и зацепил двигающийся в попутном направлении седан Daewoo Lanos. После удара внедорожник откинуло на стоявший у обочины грузовик. Оба пострадавших были срочно госпитализированы. Водитель генерала получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и другие повреждения. Он был доставлен в Новоодесскую Центральную районную больницу. Кропивченко от госпитализации отказался.

Известно, что в пресс-службе Нацполиции Николаевской области факт ДТП с участием военных подтвердили, однако от каких-либо комментариев воздержались.

Ранее Пятый канал сообщал о массовом ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли четыре человека.