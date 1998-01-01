Пять часов врачи спасали жизнь мэра Гданьска после нападения

Томаш Стефаняк, хирург, который в течение пяти часов спасал жизнь мэра польского города Гданьск Павла Адамовича, после успешной операции вышел к журналистам и рассказал о состоянии здоровья градоначальника.

Как сообщает «Экономика сегодня», Адамович находится в тяжелом состоянии — серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов внутри брюшной полости. В ближайшие часы все станет понятно — добавил Стефаняк.

На чиновника во время благотворительного концерта напал местный житель. Он ударил мэра ножом, а затем начал кричать со сцены, что его незаконно осудили. На мероприятие мужчина попал по фальшивому удостоверению журналиста. Расследование взял под личный контроль премьер-министр Польши.

Известно, что 27-летний поляк недавно вышел из тюрьмы после того, как отсидел там за ограбление банков.