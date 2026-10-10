Часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно

Часть российских пенсионеров получит выплаты за ноябрь досрочно. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Так, граждане, которые обычно получают пенсию 1 ноября, смогут забрать ее уже 30 октября. Причина в том, что 1 ноября выпадает на воскресенье. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства выплаты за 4 ноября будут перечислены досрочно, 3 ноября, уточнила собеседница агентства.

В то же время выплаты за 2, 5 и 6 ноября придут строго по графику, поскольку эти дни являются обычными рабочими, добавила Подольская.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как будут проиндексированы страховые пенсии. По ее словам, с 1 апреля 2027 года эти выплаты дополнительно проиндексируют на 3,3 процента.

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