Часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 19 0

Выплаты придут раньше обычного из-за выходных и праздника.

Кто получит пенсию за ноябрь досрочно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Часть российских пенсионеров получит выплаты за ноябрь досрочно. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Так, граждане, которые обычно получают пенсию 1 ноября, смогут забрать ее уже 30 октября. Причина в том, что 1 ноября выпадает на воскресенье. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства выплаты за 4 ноября будут перечислены досрочно, 3 ноября, уточнила собеседница агентства.

В то же время выплаты за 2, 5 и 6 ноября придут строго по графику, поскольку эти дни являются обычными рабочими, добавила Подольская.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как будут проиндексированы страховые пенсии. По ее словам, с 1 апреля 2027 года эти выплаты дополнительно проиндексируют на 3,3 процента. 

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