«Томос-тур» Порошенко довел до слез пользователей сети и экспертов

Пользователи интернета и эксперты на перебой соревнуются в том, кто более колко выскажется на тему поездки президента Петра Порошенко по стране, где он хвастается и всем демонстрирует томос от Константинопольского патриархата.

— Не упустите, гастроли в Украине уже в январе! Томос Андерс и Петер болен, — едко пошутил политолог Игорь Тенетко.

— С праздничком, друзья! Кто сегодня на концерте Петра Томасоносного? — вторит ему Олеся Медведева.

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К слову, «томос-тур», как предвыборная агитация Порошенко, начался накануне с Винницы, где глава государства так разошелся, что со сцены потребовал у Русской Православной церкви доказать свою каноничность, также показав миру свой томос.

А со Стамбулом Петр Порошенко решил расплатиться дорогим за поддержку раскола украинской церкви. Президент Незалежной передал патриарху Варфоломею за так называемую автокефалию храм Спаса на Берестове. Эту старинную церковь выбрали не случайно: там находится могила основателя Москвы Юрия Долгорукого. Президент лично посетил храм вместе с настоятелем украинских раскольников Епифанием. Кроме этого, под юрисдикцию турецкого владыки переходят десятки святых для православных мест.

По городам и селам фактически идет их захват. Прихожан и настоятелей силой выкидывают из храмов, имеющих исключительную историческую и культурную ценность, а также не дают проводить и посещать службы.