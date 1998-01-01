Нибиру взошла над Якутией, чтобы пробудить вулканы, уверены уфологи

Вызвав в начале января землетрясения в Бразилии, на Аляске, в Перу и в Японии, планета Нибиру двинулась дальше на запад. Утром в воскресенье, 13 января «Звезду смерти» видели над Якутией, причем не одну, а в сопровождении спутников, сообщает интернет портал Vista News.

Действительно, землетрясение магнитудой 6,3 произошло 9 января в Японии. За несколько дней до этого, 6 января, подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Перу, а за день до этого, чуть слабее — на Аляске и в Бразилии. И, как утверждают конспирологи, в каждом из этих случаев за несколько часов до проявления сейсмоактивности, в небе появлялась Нибиру.

Теперь же, удивительное явление наблюдал житель якутского села Амга. И не только видел, но и снял на видео и выложил удивительные кадры в соцсети.

Instagram @BskrUndAsA_

Уфологи убеждены, что это «Звезда смерти» взошла над Якутией, чтобы пробудить вулканы Зашиверский и Балаган-Тас. Согласно теории приверженцев шумер, Нибиру посягает на ядро Земли. И самый простой способ вырвать его из глубоких недр Голубой Планеты — воздействовать на вулканы, являющиеся природными шахтами, ведущими к центру планеты.

Ранее Пятый канал сообщал, что библейский теоретик Дэвида Монтенье из США пришел к выводу, что древние майя были правы в том, что Апокалипсис наступит в XXI веке, но ошиблись с датой ровно на семь лет.