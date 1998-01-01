Лолита Милявская опубликовала в своем Instagram буквально леденящее кровь старо-новогоднее видеообращение из зимней проруби. Высунувшись из воды на фоне сугробов певица поздравляет всех с праздником по старому стилю.

— Ну кто сказал, что свинья в новогоднюю ночь везде болото найдет. А кое-кто прорубь нашел. Очень даже неплохая прорубь, теплая. Но, как известно, кое-что в проруби не тонет. Вот и я надеюсь на то же самое. В принципе, все пожелания уже сказаны, с каким только новым годом мы друг друга не поздравляли. Старый Новый Год, прорубь, люди. Мужик-англичанин рядом плавает, только что за ногу меня схватил, чуть дуба не дала. В общем все новости. С Новым годом вас — со старым! — говорит Лолита.

За полсуток ролик набрал более 500 тысяч просмотров и более двух тысяч лайков.

— Вот она, настоящая русская женщина! И в огонь, и в воду! Как мало осталось таких искренних и настоящих!

— Не каждая «свинья» в русской проруби англичанина найдет.

— Господи, какая правильная, нормальная женщина.

— Лолочка, ты восхитительна. Твое чувство юмора — обсмеяться. Поздравляю со Старым Новым годом! С Новым счастьем! — пишут поклонники.

— А впереди еще китайский новый год… — многозначительно напоминает один из них.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Лолита Милявская выложила в сеть свою фотографию без макияжа. Поклонники заявили, что так она выглядит гораздо моложе.