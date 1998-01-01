Космический корабль Dragon успешно приводнился у берегов Мексики

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Аппарат американской компании SpaceX вернулся на Землю после месячного пребывания на орбите.

Фото: www.globallookpress.com

Космический грузовик Dragon в понедельник 14 января совершил успешную посадку в Тихом океане. По информации «Интерфакса», приводнение произошло ночью вблизи побережья мексиканского штата Южная Калифорния.

Коммерческий корабль компании SpaceX пробыл на Международной космической станции около месяца. Наземная команда закончила отстыковку в 2:33 по московскому времени, после чего грузовой аппарат отвели с помощью манипулятора на безопасное расстояние и выпустили в самостоятельный полет. Еще через несколько часов заработали двигатели и Dragon вошел в плотные слои атмосферы.

Ранее Пятый канал сообщал, что космический телескоп «Спектр-Р» потерял связь с Землей.

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