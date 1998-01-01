Проект «Спектр-Р» может быть завершен из-за потери связи

Ученые прервут исследовательскую миссию «Спектра-Р», если не удастся восстановить связь. Об этом сообщил руководитель проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалев.

Космический телескоп «Спектор-Р» не отвечает на команды с Земли с 9 января. При этом аппарат продолжает функционировать: он проводит исследования и исправно направляет их ученым. Но на указания к дальнейшим действиям, поступающие в ответ, не реагирует.

Миссия космического телескопа должна была завершиться в 2016 году, но было принято решение о продлении исследований до 31 декабря 2019 года. Однако теперь работа аппарата может быть прервана раньше срока — в случае, если установить двустороннюю связь так и не удастся.

Последняя попытка установить связь состоится в воскресенье, 13 января. Если она не увенчается успехом — миссия «Спектра-Р» будет прекращена.

— У нас не бывает ситуации, когда спутник постоянно куда-то смотрит и наблюдает. Соответственно, если спутником управлять будет нельзя, это означает завершение научной программы проекта «Радиоастрон», — сказал Ковалев.

Эксперты в ракетно-космической отрасли предполагают, что проблемы с «диалогом» у космического аппарата могли возникнуть из-за поломки последней резервной системы связи. Как пояснил источник РИА Новости, основной комплект приемо-передающего устройства вышел из строя достаточно давно. Также стала неисправна и первая запасная установка — уже больше года «Спектр-Р» работает на втором, последнем, резервном устройстве. Специалисты полагают, что если вышел из строя и он, то в вопросах связи с космическим телескопом «могут возникнуть проблемы».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что отвечать на команды ученых перестал космический телескоп «Спектр-Р».