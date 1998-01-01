В аэропорту Тюмени задымился самолет авиакомпании UTair

Пассажиров рейса «Тюмень — Ханты-Мансийск» эвакуировали из самолета после задымления правого двигателя. ЧП произошло в аэропорту «Рощино» около семи часов утра в понедельник, 14 января.

В пресс-службе авиакомпании UTair подтвердили, что задымление в районе правого воздушного винта произошло перед вылетом в Ханты-Мансийск, когда самолет находился на стоянке. Экипаж оперативно эвакуировал 46 пассажиров. Они вылетели в 8:30 после замены воздушного судна. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Пятый канал рассказывал, как «непредвиденное световое шоу» испугало пассажиров на рейсе из Петербурга в Сочи.