Видео: В Приморье задержаны подозреваемые в серии грабежей

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Вооруженные злоумышленники нападали на офисы компаний, которые выдают микрозаймы.

Фото, видео: www.globallookpress.com, МВД РФ

Сотрудники полиции в городе Артеме Приморского края задержали троих подозреваемых в совершении серии грабежей. Объектами нападений злоумышленников стали офисы микрофинансовых организаций и букмекерская контора. Об этом в понедельник, 14 января, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержать подозреваемых помогли кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавших одно из нападений.

— На протяжении двух недель в дежурную часть полиции поступило три сообщения о разбоях. Установлено, что злоумышленник врывался в помещения, расположенные на улицах Орловской, Фрунзе и на площади Ленина города Артема и, угрожая оружием, похищал денежные средства, — рассказала Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 25-летний местный житель и двое его сообщников.

Во время проведения обыска у задержанного были обнаружены и изъяты пистолет и обрез охотничьего ружья. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В случае признания вины, подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное видео с места ограбления со стрельбой в центре Москвы.

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