Видео: В Приморье задержаны подозреваемые в серии грабежей

Сотрудники полиции в городе Артеме Приморского края задержали троих подозреваемых в совершении серии грабежей. Объектами нападений злоумышленников стали офисы микрофинансовых организаций и букмекерская контора. Об этом в понедельник, 14 января, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Задержать подозреваемых помогли кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавших одно из нападений.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 25-летний местный житель и двое его сообщников.
Во время проведения обыска у задержанного были обнаружены и изъяты пистолет и обрез охотничьего ружья. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
В случае признания вины, подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается.
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