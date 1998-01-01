Информацию о вреде алкоголя внедрять «прямо в мозг» предложили в Госдуме

В Государственной думе появилась инициатива внедрять информацию о вреде употребления алкоголя, табака и наркотиков с помощью современных медиа. С подобным предложением выступил п редставитель ЛДПР зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Свинцов предложил пропагандировать вред употребления алкоголя, наркотиков и табака с помощью коротких роликов на ТВ и в интернете.

— Пропаганда не употреблять алкоголь, наркотики, табак — такая реклама может быть на экране телевизоров или в интернете — короткая 10-15 секунд, когда человек не успеет промотать, и ему в мозг будут постепенно «входить» соответствующие мысли, — цитирует Свинцова агентство.

Особое внимание, по мнению депутата, необходимо уделить молодежи: в первую очередь подобные ролики должны быть ориентированы на подрастающее поколение. Олег Свинцов полагает, что среди молодых людей необходимо пропагандировать здоровый образ жизни и буквально приучать молодежь проводить жизнь без алкоголя, как это принято во всем мире.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе увеличения возраста, с которого можно будет покупать крепкий алкоголь.