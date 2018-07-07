Влияние шахмат на интеллект изучено в теории и подтверждено на практике. Шахматы развивают логическое мышление, тренируют память, прорабатывают творческие способности.

Во время турниров в залах царит относительная тишина. Как и в любых видах спорта, ход ожесточенной (но бесшумной) интеллектуальной борьбы комментирует эксперт. Это Сергей Шипов, очень уважаемый популяризатор шахмат, он озвучивает почти все российские и зарубежные турниры.

Существует три категории официальных шахмат, по которым ФИДЕ проводит турниры: классические шахматы (с классическим контролем времени), рапид и блиц.

Рапид и блиц отличаются от классических шахмат тем, что на обдумывание ходов игрокам дается ограниченное время. Причем в рапиде — на всю партию 15 минут плюс 10 секунд на ход, в блице — три минуты на партию плюс две секунды на ход.

Топовый российский шахматист Сергей Карякин. В 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гинесса. За навыки умелой игры в защите он получил прозвище «министр обороны». Карякин завоевывал титул чемпиона мира по рапиду в 2012 году и по блицу в 2016-м.

Многократный чемпион мира по классическим шахматам, гений из Норвегии Магнус Карлсен имеет наивысший ретинг в рапиде (2903). Носит прозвище «шахматный Моцарт».

В голубой рубашке делает ход знаменитый 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд по прозвищу «мадрасский тигр». Свою кличку индиец получил за атакующий стиль.

Выходцы из бывшего СССР все еще доминируют в шахматных турнирах. На снимке Шахрияр Мамедьяров, представляющий Азербайджан. Имеет прозвище «Шах». В семье Мамедьяровых сильны шахматные традиции: старшая и младшая сестры Шахрияра также являются гроссмейстерами.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий входит в первую десятку рейтинга игроков в быстрые шахматы. Помимо шахмат он увлекается киберспортом, некоторое время назад успешно играл в Dota. Сейчас Ян больше сосредоточен на шахматах.

В женском турнире также встретились сильнейшие шахматистки. В блице победила наша соотечественница Екатерина Лагно, в турнире по рапиду лучшей стала китаянка Цзюй Веньцзюнь.

Рейтинги у женщин стандартно ниже мужских — только поэтому прекрасная половина человечества крайне редко попадает в турнирные сетки, в общество мировых чемпионов-мужчин. Однако и мужские, и женские турниры обычно проходят в одном и том же помещении, зал «делится» пополам.

Шахматный робот может играть одновременно с тремя противниками на трех досках. Эта интересная игрушка физически перемещает фигуры на столе. Роботы не копируют ничью игру, у них своя программа. «Бездушные машины» не совершают ошибок, свойственных гибкому уму человека.

В настоящее время человек уже не всегда может соперничать с компьютерным интеллектом. Лидером среди шахматных программ является нейронная сеть AlphaZero — еще ни одному гроссмейстеру не удалось поставить ей мат.