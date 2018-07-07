Шахматные гении современности — фотоподборка сильнейших мировых игроков
Влияние шахмат на интеллект изучено в теории и подтверждено на практике. Шахматы развивают логическое мышление, тренируют память, прорабатывают творческие способности.
Во время турниров в залах царит относительная тишина. Как и в любых видах спорта, ход ожесточенной (но бесшумной) интеллектуальной борьбы комментирует эксперт. Это Сергей Шипов, очень уважаемый популяризатор шахмат, он озвучивает почти все российские и зарубежные турниры.
Существует три категории официальных шахмат, по которым ФИДЕ проводит турниры: классические шахматы (с классическим контролем времени), рапид и блиц.
Рапид и блиц отличаются от классических шахмат тем, что на обдумывание ходов игрокам дается ограниченное время. Причем в рапиде — на всю партию 15 минут плюс 10 секунд на ход, в блице — три минуты на партию плюс две секунды на ход.
Топовый российский шахматист Сергей Карякин. В 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гинесса. За навыки умелой игры в защите он получил прозвище «министр обороны». Карякин завоевывал титул чемпиона мира по рапиду в 2012 году и по блицу в 2016-м.
Многократный чемпион мира по классическим шахматам, гений из Норвегии Магнус Карлсен имеет наивысший ретинг в рапиде (2903). Носит прозвище «шахматный Моцарт».
В голубой рубашке делает ход знаменитый 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд по прозвищу «мадрасский тигр». Свою кличку индиец получил за атакующий стиль.
Выходцы из бывшего СССР все еще доминируют в шахматных турнирах. На снимке Шахрияр Мамедьяров, представляющий Азербайджан. Имеет прозвище «Шах». В семье Мамедьяровых сильны шахматные традиции: старшая и младшая сестры Шахрияра также являются гроссмейстерами.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий входит в первую десятку рейтинга игроков в быстрые шахматы. Помимо шахмат он увлекается киберспортом, некоторое время назад успешно играл в Dota. Сейчас Ян больше сосредоточен на шахматах.
В женском турнире также встретились сильнейшие шахматистки. В блице победила наша соотечественница Екатерина Лагно, в турнире по рапиду лучшей стала китаянка Цзюй Веньцзюнь.
Рейтинги у женщин стандартно ниже мужских — только поэтому прекрасная половина человечества крайне редко попадает в турнирные сетки, в общество мировых чемпионов-мужчин. Однако и мужские, и женские турниры обычно проходят в одном и том же помещении, зал «делится» пополам.
Шахматный робот может играть одновременно с тремя противниками на трех досках. Эта интересная игрушка физически перемещает фигуры на столе. Роботы не копируют ничью игру, у них своя программа. «Бездушные машины» не совершают ошибок, свойственных гибкому уму человека.
В настоящее время человек уже не всегда может соперничать с компьютерным интеллектом. Лидером среди шахматных программ является нейронная сеть AlphaZero — еще ни одному гроссмейстеру не удалось поставить ей мат.
Но зрителям все же куда интереснее следить за игрой живых шахматистов. Пусть даже они не способны победить искусственный интеллект, но одной лишь своей харизмой способны покорить миллионы сердец. И вдохновить на то, чтобы начать заниматься шахматами.
Фотограф Евгений Гаркуша