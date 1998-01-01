Число погибших в горах лыжников и сноубордистов с каждым годом неумолимо растет — такова печальная статистика МЧС России. Большинство жертв свой последний спуск совершали вне оборудованных трасс. Каждый день спасатели откапывают попавших под лавину экстремалов, и не всегда найти удается живых. Так, на Эльбрусе счет погибшим идет уже на десятки.

Спасатели МЧС на склоне Эльбруса откапывают тело сноубордиста. Под толщей снега турист из Москвы Виктор Москвитин. Он сам подрезал лавину и оказался под ней. Позже выяснилось: сноубордист еще какое-то время дышал, но не мог выбраться, вероятно, ждал помощи. Он спускался по опасному участку, хотя в 50 метрах была безопасная горнолыжная трасса.

На кадрах с камер наблюдения видно: турист с напарником спускаются по внетрассовому склону. Катание в этих местах запрещено. Буквально за несколько секунд его накрывает небольшая лавина, а товарищ попросту этого не заметил: он спустился и проехал в десяти метрах от умирающего.

Эльбрус одна из самых опасных и коварных гор в мире. Ежегодно, по неофициальным подсчетам, здесь погибает 20-30 человек. Люди теряются, замерзают, умирают от усталости, нередко лавины накрывают целые группы лыжников и альпинистов. Одна лавина убила сразу семерых, ее тоже вызвали сами горнолыжники. Начальник Эльбрусского горноспасательного отряда Абдуллах Гулиев объясняет: новички ломают руки и ноги, опытные ищут острых ощущений, а в итоге часто находят смерть.

Очередной камикадзе — ушел с трассы и угрожает всем вокруг.

— Да, это человек едет, он может сейчас подрезать лавину, и она может сойти сюда на людей, — поделился начальник поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

Сноубордист из Тулы улыбается, говорит, что запретительных знаков не видел, ограждений тоже. Признается: рискует ради адреналина — кататься по трассе скучно.

Спасатели находят на Эльбрусе даже тех, кто десять лет назад, казалось, исчез навсегда — например, останки горнолыжника, который когда-то тоже решил рискнуть. На опубликованных в репортаже кадрах спасатели буквально ругаются с отдыхающими. Запрещают спускаться вне трасс. Но вскоре те же самые люди вновь выходят за трассы в поисках экстрима. И вновь им объясняют, что так можно погибнуть.

— В ванне мыться опасно: можно удариться головой о кафель и убиться. Каждый идет на ту долю риска, которую может себе позволить. Это адреналин, и мы адреналиновые наркоманы, — объяснил петербургский сноубордист Борис Алексеенко.

Другая запись доказывает: наши люди ничего не боятся. На Красной поляне отец толкает ребенка вперед в ураганный ветер. Люди пришли покататься. Кажется, разворачиваться никто и не думает. Почти везде «отмороженные» любители экстрима несутся на вершину и с нее.

Ранее Пятый канал показал видео, на котором запечатлены последние мгновения лыжника на Эльбрусе. Спортсмен катался по склону в запрещенном месте и попал в небольшую лавину, из которой так и не смог выбраться.