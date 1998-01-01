Последние минуты жизни лыжника на Эльбрусе попали на видео

Камера станции канатной дороги «Мир» на Эльбрусе сняла последние мгновения жизни 37-летнего москвича.

На кадрах видно, как лыжник скатывается по склону в запрещенном месте и попадает в небольшую лавину, из которой он так и не смог выбраться. Инцидент произошел 9 января.

В распоряжении Пятого канала оказалось эксклюзивные кадры, на которых спасатели откапывают погибшего из снега на высоте около 3,5 тысяч метров.

Пятый канал

В субботу, 12 января, в горах Кабардино-Балкарии было объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.

В начале 2019 года на Эльбрусе заблудились сноубордисты, их живыми и невредимыми нашли спасатели.