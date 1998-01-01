Видео: Винокур и полуголые танцовщицы поздравили Следком с профессиональным праздником

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На видео артист предстал в образе эпатажного певца Бориса Моисеева.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Ura.Ru

Известный юморист Владимир Винокур своеобразно поздравил сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником. Артист исполнил со сцены песню не менее знаменитого Бориса Моисеева, а на подтанцовке у него были не вполне одетые девушки.

На сайте ведомства отмечается, что член Общественного совета при СК России народный артист России Владимир Винокур выступил перед сотрудниками и ветеранами.

— Знаменитый юморист и коллектив Театра пародий, которым он руководит, показали собравшимся творческую концертную программу, подарив зрителям позитивные эмоции, — говорится в сообщении.

Однако, как отмечает URA.RU, о выступлении с полураздетыми девушками на сайте ничего не говорить не стали.

Большинство пользователей интернета сочли, что подобные «концерты» не уместны для правоохранительных органов, так как выходит так, что главу СК РФ Александра Бастрыкина лично пришли поздравлять стриптизерши во главе с юмористом.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как Владимир Винокур оказался в центре скандала из-за неуплаты счетов за коммунальные услуги в своих апартаментах в центре Москвы.

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