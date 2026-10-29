«Спали в палатке»: Башаров рассказал, как отдыхает с молодой женой

Башаров с женой заглохли посреди реки на отдыхе

Марат Башаров рассказал о необычном отдыхе с супругой Асей Борисовой. Пара любит выбираться на природу и проводить время вдали от привычного комфорта. Об этом сообщает KP.RU.

52-летний актер и его 39-летняя жена вместе появились на премьере мистического триллера «Лес», которая прошла в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Картина режиссера Гамлета Дульяна снята по одноименному роману Светланы Тюльбашевой. По сюжету две подруги теряются в карельском лесу.

Обсуждая фильм, действие которого разворачивается среди дикой природы, супруги поделились собственным опытом подобных приключений. Как выяснилось, они тоже любят отдыхать вдали от цивилизации — с палатками и лодочными прогулками.

«Буквально два года назад мы с Асей вместе на катере, на лодочке спустились от Волгограда до Астрахани и обратно. Ночевали в лодочке, в лесу. Костерочек. Понимаете, дикарями. Спали в палатке», — рассказал Башаров.

Ася Борисова вспомнила, как во время одной из поездок у пары закончился бензин прямо на воде. Супругам пришлось самостоятельно добираться до берега.

«У нас закончился бензин этим летом на воде, и вот нам пришлось грести к берегу собственноручно. И вот Марат был отважным капитаном в этой экспедиции», — рассказала жена артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Владислав Ветров признался, что за всю жизнь ни разу не брал полноценный отпуск.

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