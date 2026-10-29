«Спали в палатке»: Башаров рассказал, как отдыхает с молодой женой

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 55 0

Дикий отпуск закончился самостоятельным заплывом.

Марат Башаров рассказал, как отдыхает с молодой женой

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Башаров с женой заглохли посреди реки на отдыхе

Марат Башаров рассказал о необычном отдыхе с супругой Асей Борисовой. Пара любит выбираться на природу и проводить время вдали от привычного комфорта. Об этом сообщает KP.RU.

52-летний актер и его 39-летняя жена вместе появились на премьере мистического триллера «Лес», которая прошла в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Картина режиссера Гамлета Дульяна снята по одноименному роману Светланы Тюльбашевой. По сюжету две подруги теряются в карельском лесу.

Обсуждая фильм, действие которого разворачивается среди дикой природы, супруги поделились собственным опытом подобных приключений. Как выяснилось, они тоже любят отдыхать вдали от цивилизации — с палатками и лодочными прогулками.

«Буквально два года назад мы с Асей вместе на катере, на лодочке спустились от Волгограда до Астрахани и обратно. Ночевали в лодочке, в лесу. Костерочек. Понимаете, дикарями. Спали в палатке», — рассказал Башаров.

Ася Борисова вспомнила, как во время одной из поездок у пары закончился бензин прямо на воде. Супругам пришлось самостоятельно добираться до берега.

«У нас закончился бензин этим летом на воде, и вот нам пришлось грести к берегу собственноручно. И вот Марат был отважным капитаном в этой экспедиции», — рассказала жена артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Владислав Ветров признался, что за всю жизнь ни разу не брал полноценный отпуск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Скромен в жизни, страшен в бою: ФСБ рассекретила документы о контрразведчике Едунове
11:57
Просили убрать опасное дерево: упавшее авокадо убило 12-дневного младенца
11:50
«Кто сливает информацию?»: дочь Федосеевой-Шукшиной намерена дойти до главврача
11:48
Привлек внимание всего мира: Кобяков о результатах саммита «Россия — Африка»
11:48
«Подтягиваемся под этот уровень»: Песков о работоспособности Путина
11:46
Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео