В храме Христа Спасителя в Москве завершили ремонтно-реставрационные работы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Кафедральный собор РПЦ обновляли на протяжении трех лет силами 500 специалистов.

Завершены реставрационные работы в храме Христа Спасителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве завершились ремонтно-реставрационные работы в храме Христа Спасителя. На протяжении трех лет восстановлением главного православного храма России занимались более 500 специалистов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в МАКС.

В работах участвовали каменщики, кровельщики, плотники, реставраторы бронзы и позолоты, художники, альпинисты и конструкторы. Вместе с опытными мастерами трудились студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Основной объем работ пришелся на фасады. Специалисты промыли 15 тысяч квадратных метров стен, расчистили и обработали защитными составами швы. Каждую из почти 64 тысяч мраморных панелей обследовали на наличие повреждений. Трещины и сколы устранили, а утраченные элементы заменили изготовленными по индивидуальному заказу.

Фасады также проверили на наличие скрытых пустот за облицовкой. Для их устранения специалисты просверлили более 29 тысяч отверстий и заполнили их специальными составами под давлением.

Отдельно реставраторы работали с куполами звонниц. Для доступа к ним возвели строительные леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Поврежденные элементы металлической обрешетки заменили, а конструкции обработали защитными составами.

Купола покрыли нержавеющей сталью с напылением нитрида титана, которое придает поверхности золотой оттенок и обеспечивает долговечность покрытия. По той же технологии обновили купол надвратной колокольни. На нем также установили новое навершие, а крест покрыли сусальным золотом.

В ходе реставрации привели в порядок четыре смотровые площадки собора. Там восстановили стяжку, гидроизоляцию и утепление, после чего вернули историческое мощение, заменив только сильно поврежденные элементы.

Отдельные работы провели с бронзовыми горельефами на надвратной колокольне. Специалисты очистили и отполировали изображения «Спас Нерукотворный», «Священномученик Александр», «Святейший Патриарх Тихон» и «Великомученица Елизавета», а также композиции над входом.

Полностью обновили кровлю и закомары собора. Для этого на стилобате организовали временную мастерскую, где вручную изготовили около 14 тысяч металлических элементов. Особую сложность представлял главный купол диаметром почти 30 метров и высотой около 27 метров.

Из-за расположенных под ним фресок полностью разбирать конструкцию было нельзя. Поэтому старое покрытие снимали небольшими фрагментами, изготавливали замену и сразу подгоняли ее на месте. Новый слой из нержавеющей стали с напылением нитрида титана весит около 15 тонн.

Завершающим этапом стала реставрация декоративных элементов крестов главного купола и четырех звонниц. С расположенных на высоте около 100 метров крестов демонтировали примерно 500 деталей. Вес каждой составлял в среднем 20 килограммов, а самых крупных — до 40 килограммов.

Над их восстановлением работали 20 специалистов. Каждую деталь обработали, заделали трещины и покрыли шестью слоями защитных составов. Каждый слой просушивали в течение 48 часов. Финальным этапом стало нанесение сусального золота — на позолоту использовали почти два килограмма золота 960-й пробы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Скромен в жизни, страшен в бою: ФСБ рассекретила документы о контрразведчике Едунове
11:57
Просили убрать опасное дерево: упавшее авокадо убило 12-дневного младенца
11:50
«Кто сливает информацию?»: дочь Федосеевой-Шукшиной намерена дойти до главврача
11:48
Привлек внимание всего мира: Кобяков о результатах саммита «Россия — Африка»
11:48
«Подтягиваемся под этот уровень»: Песков о работоспособности Путина
11:46
Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео