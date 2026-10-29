В храме Христа Спасителя в Москве завершили ремонтно-реставрационные работы

В Москве завершились ремонтно-реставрационные работы в храме Христа Спасителя. На протяжении трех лет восстановлением главного православного храма России занимались более 500 специалистов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в МАКС.

В работах участвовали каменщики, кровельщики, плотники, реставраторы бронзы и позолоты, художники, альпинисты и конструкторы. Вместе с опытными мастерами трудились студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Основной объем работ пришелся на фасады. Специалисты промыли 15 тысяч квадратных метров стен, расчистили и обработали защитными составами швы. Каждую из почти 64 тысяч мраморных панелей обследовали на наличие повреждений. Трещины и сколы устранили, а утраченные элементы заменили изготовленными по индивидуальному заказу.

Фасады также проверили на наличие скрытых пустот за облицовкой. Для их устранения специалисты просверлили более 29 тысяч отверстий и заполнили их специальными составами под давлением.

Отдельно реставраторы работали с куполами звонниц. Для доступа к ним возвели строительные леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Поврежденные элементы металлической обрешетки заменили, а конструкции обработали защитными составами.

Купола покрыли нержавеющей сталью с напылением нитрида титана, которое придает поверхности золотой оттенок и обеспечивает долговечность покрытия. По той же технологии обновили купол надвратной колокольни. На нем также установили новое навершие, а крест покрыли сусальным золотом.

В ходе реставрации привели в порядок четыре смотровые площадки собора. Там восстановили стяжку, гидроизоляцию и утепление, после чего вернули историческое мощение, заменив только сильно поврежденные элементы.

Отдельные работы провели с бронзовыми горельефами на надвратной колокольне. Специалисты очистили и отполировали изображения «Спас Нерукотворный», «Священномученик Александр», «Святейший Патриарх Тихон» и «Великомученица Елизавета», а также композиции над входом.

Полностью обновили кровлю и закомары собора. Для этого на стилобате организовали временную мастерскую, где вручную изготовили около 14 тысяч металлических элементов. Особую сложность представлял главный купол диаметром почти 30 метров и высотой около 27 метров.

Из-за расположенных под ним фресок полностью разбирать конструкцию было нельзя. Поэтому старое покрытие снимали небольшими фрагментами, изготавливали замену и сразу подгоняли ее на месте. Новый слой из нержавеющей стали с напылением нитрида титана весит около 15 тонн.

Завершающим этапом стала реставрация декоративных элементов крестов главного купола и четырех звонниц. С расположенных на высоте около 100 метров крестов демонтировали примерно 500 деталей. Вес каждой составлял в среднем 20 килограммов, а самых крупных — до 40 килограммов.

Над их восстановлением работали 20 специалистов. Каждую деталь обработали, заделали трещины и покрыли шестью слоями защитных составов. Каждый слой просушивали в течение 48 часов. Финальным этапом стало нанесение сусального золота — на позолоту использовали почти два килограмма золота 960-й пробы.

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