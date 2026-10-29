Radar Online: расчленивший женщину мужчина предложил признать вину в обмен на сэндвич

Мужчину обвиняют в убийстве и расчленении 47-летней женщины. В суде он заявил, что готов признать вину в обмен на сырный сэндвич, картофель фри и напиток. Об этом сообщило Radar Online.

Необычный разговор состоялся во время отбора присяжных. Судья округа обсуждал с 74-летним подсудимым возможность признания вины без соглашения о конкретном наказании.

Мужчина в ответ перечислил желаемую еду, отдельно уточнив, что сэндвич должен быть с луком и майонезом. Свое предложение он объяснил желанием сэкономить деньги налогоплательщиков.

Судья отказал в обмене

Судья признался, что впервые столкнулся с подобной просьбой. Он пояснил, что не может предоставлять еду в качестве условия для признания вины.

«Я могу гарантировать, что вы сегодня пообедаете, но не могу гарантировать, что это будет конкретная еда», — ответил судья.

После отказа мужчина попросил продолжить отбор присяжных. Признания вины на предложенных им условиях не состоялось.

Что известно об обвинениях

Жертва жила с обвиняемым и его восьмилетней дочерью незадолго до исчезновения. Девочка рассказала следователям, что видела ссору взрослых. По ее словам, женщина просила у мужчины 200 долларов (около 16 тысяч рублей. — Прим.ред.), чтобы уехать.

В ноябре 2021 года рыбаки обнаружили часть останков потерпевшей в заливе. Другие останки нашли в последующие дни.

По данным следствия, в автомобилях и доме убийцы выявили следы крови. Кровь на матрасе и кухонном шкафу совпала с ДНК погибшей.

Мужчина нанес потерпевшей четыре ножевых ранения в шею, расчленил тело и спрятал останки в мусорные мешки. Трое свидетелей сообщили, что видели похожего на обвиняемого человека, выбрасывавшего мешки в залив. Данные телефона также указывали на его присутствие в районе моста в соответствующее время.

Кесслеру предъявлены обвинения в убийстве первой степени и надругательстве над телом умершей.

В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. Процесс продолжается.

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