Фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд

, 15:33 Фото 102

Публикация за 10 дней стремительно набрала рекордное количество лайков, и их число продолжает расти. Рекорд участницы шоу «Семейка Кардашьян» уже далеко позади.

Фото: www.globallookpress.com

В сети опубликован пост, который «перелайкал» фото Кайли Дженни — американской фотомодели, участницы шоу «Семейка Кардашьян». Об этом пишет ресурс peopletalk.ru.

7 февраля 2018 года Кайли опубликовала в Instagram фото своей новорожденной дочери Сторми. Меньше, чем за год пост набрал больше 18 миллионов лайков. Это был мировой рекорд по количеству реакции «мне нравиться» на публикацию.

 
 
 
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stormi webster 👼🏽

Публикация от  Kylie (@kyliejenner)

А 4 января 2019 года в «Инсте» в паблике world record_egg появилось фото с призывом «догоним и перегоним» рекорд Кайли. На фото запечатлено обыкновенное куриное яйцо.

И всего за 10 дней свершилось то, что никто бы не мог вообразить — рекорд Кайли не просто был побит, он остался далеко позади. Куриное яйцо на момент публикации этого материала набрало 26 миллионов «лайков» и продолжает их собирать.

 
 
 
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Let’s set a world record together and get the most liked post on Instagram. Beating the current world record held by Kylie Jenner (18 million)! We got this 🙌 #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang

Публикация от  EGG GANG 🌍 (@world_record_egg)

Кайли ничего не оставалось, как отреагировать на это поражение довольно предсказуемо — модель опубликовала видео, где она разбивает куриное яйцо об асфальт.

 
 
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Take that little egg

Публикация от  Kylie (@kyliejenner)

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Кайли Дженни — единоутробная сестра Ким Кардашьян — была признана самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью.

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