Фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд

В сети опубликован пост, который «перелайкал» фото Кайли Дженни — американской фотомодели, участницы шоу «Семейка Кардашьян». Об этом пишет ресурс peopletalk.ru.

7 февраля 2018 года Кайли опубликовала в Instagram фото своей новорожденной дочери Сторми. Меньше, чем за год пост набрал больше 18 миллионов лайков. Это был мировой рекорд по количеству реакции «мне нравиться» на публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram stormi webster 👼🏽 Публикация от Kylie (@kyliejenner) 6 Фев 2018 в 1:14 PST

А 4 января 2019 года в «Инсте» в паблике world record_egg появилось фото с призывом «догоним и перегоним» рекорд Кайли. На фото запечатлено обыкновенное куриное яйцо.

И всего за 10 дней свершилось то, что никто бы не мог вообразить — рекорд Кайли не просто был побит, он остался далеко позади. Куриное яйцо на момент публикации этого материала набрало 26 миллионов «лайков» и продолжает их собирать.

Кайли ничего не оставалось, как отреагировать на это поражение довольно предсказуемо — модель опубликовала видео, где она разбивает куриное яйцо об асфальт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Take that little egg Публикация от Kylie (@kyliejenner) 13 Янв 2019 в 6:04 PST

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Кайли Дженни — единоутробная сестра Ким Кардашьян — была признана самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью.