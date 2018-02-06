Фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд

В сети опубликован пост, который «перелайкал» фото Кайли Дженни — американской фотомодели, участницы шоу «Семейка Кардашьян». Об этом пишет ресурс peopletalk.ru.
7 февраля 2018 года Кайли опубликовала в Instagram фото своей новорожденной дочери Сторми. Меньше, чем за год пост набрал больше 18 миллионов лайков. Это был мировой рекорд по количеству реакции «мне нравиться» на публикацию.
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А 4 января 2019 года в «Инсте» в паблике world record_egg появилось фото с призывом «догоним и перегоним» рекорд Кайли. На фото запечатлено обыкновенное куриное яйцо.
И всего за 10 дней свершилось то, что никто бы не мог вообразить — рекорд Кайли не просто был побит, он остался далеко позади. Куриное яйцо на момент публикации этого материала набрало 26 миллионов «лайков» и продолжает их собирать.
Кайли ничего не оставалось, как отреагировать на это поражение довольно предсказуемо — модель опубликовала видео, где она разбивает куриное яйцо об асфальт.
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Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Кайли Дженни — единоутробная сестра Ким Кардашьян — была признана самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью.