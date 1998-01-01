Видео: Кай Метов и его молодая подруга показали свой роскошный особняк

Кай Метов преобразил свой дом до неузнаваемости и пригласил съемочную группу программы Пятого канала «Светская хроника» оценить шикарный ремонт. Артист живет в огромном двухэтажном загородном особняке. Территория вокруг дома настолько большая, что хватило места еще для одного коттеджа. В нем поселились родители музыканта.

— Здесь ценен дух, потому что здесь стоит дом моих родителей. Он был построен около 20 лет назад. Здесь часть детства прошла. Когда родители вышли на пенсию, им захотелось вести хозяйство. Они почувствовали себя такими фермерами, но потом устали от всего этого дела. Так что сейчас это больше похоже на дачу с огурцами, помидорами.

Стиль рококо в доме угадывается с первого взгляда. Старинные картины на стенах, тяжелые портьеры на окнах, дорогие ковры на полу. В доме 14 комнат.

Для зрителей «Светской Хроники» певец сделал исключение и показал свою спальню. Она оформлена в темно-коричневых тонах, в центре — огромная деревянная кровать с резным изголовьем.

Все комнаты обставлены в едином стиле. Музыкант любит принимать у себя друзей, поэтому почти в каждом помещении есть диван.

Любимая комната Кая Метова — музыкальная студия! Три клавиатуры, колонки, рабочий стол с компьютером. Главный инструмент в доме — рояль — выбивается из общей цветовой гаммы. Он занимает почетное место в гостиной.

Кай Метов живет с любимой девушкой — Анастасией. В обустройстве особняка она принимала активное участие.

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Настя младше музыканта на 29 лет, но большая разница в возрасте для пары не проблема.

— Меня не смущает. Настю вроде бы тоже не смущает. Смущает всех остальных, поэтому много задают вопросов на эту тему, — говорит Кай Метов.

— Я не чувствую этой разницы. Кай настолько в душе молод, что ты чувствуешь, что перед тобой сидит ровесник. Мне кажется, и Кай не чувствует, — признается Анастасия.

Кай Метов уверен, что это — настоящая любовь. Музыкант признается, юная спутница сильно повлияла на его жизнь.

— С появлением Насти в моей жизни сама жизнь поменялась. Во вторых, поменялось, наверно, качество жизни, потому что мне с ней очень-очень комфортно и спокойно.

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