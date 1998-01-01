Видео: дети и внуки отвернулись от наследия Людмилы Гурченко

Последний муж Людмилы Гурченко Сергей Сенин превратил квартиру актрисы в музей. Здесь он собрал ее самые любимые вещи.

— Есть вещи, которым цены нет, — рассказывает продюсер в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Нетронутый интерьер, наряды, фотографии — память о Гурченко Сергей пытается сохранить до мелочей. Он уверен, что о Людмиле Марковне должны знать потомки, в том числе и ее внучка Елена и правнучка Таисия. Только им до великой родственницы дела нет.

— Я их не видел, не знаю.

— Они здесь не были?

— Никогда, хотя были приглашены.

Сергей признается, что Лена с Таисией никогда не переступали порог этой квартиры. А покойная дочь Людмилы Марковны Мария была в этих стенах лишь однажды. Но ее в первую очередь интересовала принадлежащая ей по наследству доля. Чтобы сохранить музей, Сенин выплатил Марии отступные и отказался от своей половины дачи, доставшейся в наследство от Гурченко.

— Она ведь не понимала, когда я много на эту тему с ней разговаривал. Говорил, что Маша, это все нужно сохранить, не разбазарить. Мне удалось отстоять почти все, что здесь сохранилось. Это стоило мне очень большого здоровья, больших усилий, больших, неподъемных, к сожалению, финансовых проблем.

Музей Сергей Сенин отстоял. Он существует уже три года. Практически каждая вещь в этой квартире — уникальный экспонат. Чего только стоят наряды от Валентина Юдашкина и Роберто Кавалли. Цены на винтажные платья от итальянского дизайнера начинаются от 100 тысяч рублей.

Главной «изюминкой» музея стала коллекция изделий из уранового стекла, которую Людмила Гурченко собирала на протяжении всей жизни. Этот материал считается одним из самых редких и дорогих из-за своих уникальных свойств. Под ультрафиолетом он приобретает зеленое свечение.

— Это уникальное стекло. Мария Кюри открыла радиоактивные свойства урана, и это было практически запрещено. Вот это (показывает коллекцию — Прим. ред.) стоило тысячу долларов. Одна из самых крупных коллекций уранового стекла в России здесь представлена.

Билет в дом-музей Гурченко стоит 500 рублей, с экскурсией — тысячу. В месяц выручка составляет от 100 до 200 тысяч. Сергей Сенин мечтает, что его дело будет продолжено, но доверить руководство музеем некому.

— Время будет уходить, мы все уйдем даже, но мы это сохранили. Меня не станет, кто это будет хранить? Ничего не известно, так оно и разбросается, кто-то будет продавать, зачем? Нет, лучше отдать в надежные руки. Конечно, это должно хранить государство.

Но пока передать музей в государственную собственность юридически довольно сложно, поэтому Сенин стал его хранителем. Сам живет на съемной квартире и часто сюда приезжает.

— Есть такое ощущение, что вот мы сейчас повернемся и хозяйка выйдет. Как будто она вышла, но сейчас зайдет.

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