В Петербурге умер авиаконструктор Александр Саркисов

, 20:54 86

Создатель двигателей для истребителей «Микояна» и «Сухого» скончался 13 января.

Фото: КБ "Борисфен"

В воскресенье, 13 января, в Санкт-Петербурге на 83 году жизни скончался ученый и конструктор в области авиационного двигателестроения Александр Саркисов.

Инженер посвятил себя созданию силовых установок для реактивных самолетов и вертолетов. Слава и признание в этой области настигли Саркисова в конце 1960 годов, когда он изобрел камеру сгорания и лопатки турбины для истребителя МиГ-21. Это в разы позволило увеличить потенциал боевого самолета. Тогда за эти разработки молодого конструктора удостоили орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

Под непосредственным началом Александра Саркисова были созданы двигатели четвертого поколения РД-33 и АЛ-31Ф для истребителей «Микояна» и «Сухого», а двигатель для штурмовика Су-25 «Грач» позволяет самолету десятки лет надежно служить ВКС России.

В течение 17 лет Александр Саркисов возглавлял НПО имени Климова. По чертежам данного конструкторского бюро выпущено более 60 тысяч двигателей для гражданских и военных вертолетов «Миля» и «Камова». В 2001 году вертолет Ми-17 с «климовским» силовым агрегатом поднялся на высоту почти девять тысяч метров, сообщает сайт «Русское оружие».

Ранее Пятый канал сообщил, что второй самолет МС-21 поднялся в воздух.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

22:08
Пользователи сети принимают лысую собаку за статую — видео
21:51
Видео: пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован
21:45
Войти в WhatsApp станет возможно по отпечатку пальца
21:33
Видео: в Китае мужчина атаковал с ножом прохожих
21:32
Иск на 100 миллионов рублей подали против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой
21:21
Рианна показалась на публике в старомодных сапогах
21:09
В России растет число детей с ожирением и диабетом
21:08
В погоне за наследством: У Эдуарда Успенского объявился внебрачный сын
20:54
В Петербурге умер авиаконструктор Александр Саркисов
20:47
Зеленский в клипе «хоронит» Порошенко и обещает ему адские муки за цены на газ
20:28
«Совершенно не крутой»: Егора Крида жестко критикуют в сети за новый трек
20:19
Левша подковал блоху или Сказ о том, как россиянин своими руками iPhone X собрал
20:12
«Фотограф от бога»: Ляйсан Утяшева похвасталась умением Павла Воли снимать ее ноги
20:06
Видео: В Приморье спасли туристов, застрявших в пещере на скале
19:59
Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»
19:56
Адмирал США: «Калибр» вызывает у меня и наших западных партнеров беспокойство
19:47
В Петербурге суд изменил приговор медикам, забывшим пеленку в животе роженицы
19:41
Глава Петербурга считает, что лишь «лопатой Беглова» проблемы в городе не решить
19:22
Жителям Мурманской области предлагают покупать пиво в отделениях Почты России
19:03
Супруга убийцы автомобилистки из Бердска активно помогала в ее поисках

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама