В Петербурге умер авиаконструктор Александр Саркисов

В воскресенье, 13 января, в Санкт-Петербурге на 83 году жизни скончался ученый и конструктор в области авиационного двигателестроения Александр Саркисов.

Инженер посвятил себя созданию силовых установок для реактивных самолетов и вертолетов. Слава и признание в этой области настигли Саркисова в конце 1960 годов, когда он изобрел камеру сгорания и лопатки турбины для истребителя МиГ-21. Это в разы позволило увеличить потенциал боевого самолета. Тогда за эти разработки молодого конструктора удостоили орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

Под непосредственным началом Александра Саркисова были созданы двигатели четвертого поколения РД-33 и АЛ-31Ф для истребителей «Микояна» и «Сухого», а двигатель для штурмовика Су-25 «Грач» позволяет самолету десятки лет надежно служить ВКС России.

В течение 17 лет Александр Саркисов возглавлял НПО имени Климова. По чертежам данного конструкторского бюро выпущено более 60 тысяч двигателей для гражданских и военных вертолетов «Миля» и «Камова». В 2001 году вертолет Ми-17 с «климовским» силовым агрегатом поднялся на высоту почти девять тысяч метров, сообщает сайт «Русское оружие».

Ранее Пятый канал сообщил, что второй самолет МС-21 поднялся в воздух.