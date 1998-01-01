В сети набирает невероятную популярность абсолютно лысая собака, которая, если спокойно стоит и не шевелится, то как две капли воды похожа на статую.

Домашний питомец породы «мексиканская голая собака», она же «Ксолоитцкуинтли», что практически невозможно выговорить, проживает на Филиппинах. Ее хозяйка разместила в Instagram фото, которое всего лишь за час набрало десять тысяч лайков.

На снимке пес выглядит как совершенное изваяние, и ничто не дает намека, что он — живой организм.

В комментариях интернет-пользователи недоумевают, нужен ли солнцезащитный крем, чтобы обезопасить голую кожу. Некоторые интересуются, не планируется ли появление у этой собаки щенков с тем, чтобы приобрести.

В целом комментарии сводятся к восторгу — «какой восхитительный песик», «это самая красивая собака, которую я когда-либо видел».

Ранее Пятый канал сообщал, что в Великобритании освободили щенка, укусившего полицейского.