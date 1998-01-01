Американская модель, участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер выложила на страничке в Instagram небольшой ролик, на кадрах которого видно, как она разбивает яйцо на горячий асфальт, будто на сковороду и хохочет, когда оно начинает жариться.

— Кайли, когда она увидела аккаунт побившего рекорд яйца, — написала модель.

Ранее Пятый канал сообщил, что фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд. Публикация стремительно набрала более 32 миллионов лайков, и их число продолжает расти. В то время как фото с новорожденной дочерью модели набрало чуть более 18 миллионов лайков.