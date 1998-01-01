Константинопольский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриархат опубликовал, спустя неделю, на трех языках — греческом, английском и украинском, текст скандального томоса об автокефалии для Объединенной раскольнической церкви на Украине или как ее еще называют ПЦУ.

Согласно документу, все переходит под юрисдикцию Вселенского патриархата, в частности все находящиеся на Украине храмы и монастыри. Решать вопросы тоже можно будет только в Константинополе

— Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь… и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем «Святейшая церковь Украины», как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства, — цитирует тест томоса ТАСС.

В то же время, по всей Украине власти устраивают гонения на прихожан и священнослужителей, не поддержавших автокефалию. На Волыни епископа выгнали из церкви прямо во время божественной литургии, в селе Красноволя перед носом священника опечатали двери храма. Чиновники такие действия только поддерживают, о чем и пишут в социальных сетях. Резюмируя, томос развязал руки радикально настроенным противникам РПЦ.

Документ вместе с президентом сейчас гастролирует по стране. Это породило множество фотожаб. Например, анонсирующий постер, где Порошенко — музыкант, а томос — его новый альбом. Или: президента Незалежной, этот снимок сделан во время подписания документа, сопоставили с девочкой-катастрофой, стоящей возле горящего дома. Символично…

Очевидно, Порошенко всеми силами пытается набрать очки в предвыборной гонке. Ему мешают и мешают весьма оригинально. Кандидат на пост главы Украины, шоумен Владимир Зеленский выпустил ролик, в котором просто «похоронил» Порошенко.