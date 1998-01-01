Украина надеется построить автобан и подобраться к польским портам

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На «амбициозный» логистический проект выделены миллиарды гривен в то время, как посреди зимы жители страны замерзают в своих жилищах.

Фото: Twitter @vgroysman

Украина рассчитывает построить скоростную трассу под громким названием Go Highway, которая должна упростить перевозки между украинскими черноморскими портами Одессы и Николаева и польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, на этот транспортный проект в текущем году предусмотрено четыре миллиарда гривен (около 141,5 миллиона долларов). По территории Украины проходит около тысячи километров этой дороги.

Премьер считает, что с появлением Go Highway стоимость перевозок грузов от Балтийского до Черного моря значительно подешевеет.

Такие существенные капиталовложения происходят на фоне того, как сотни тысяч украинцев сразу в нескольких областях Украины попросту замерзают в своих домах — в них до сих пор нет отопления.

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