Украина надеется построить автобан и подобраться к польским портам

Украина рассчитывает построить скоростную трассу под громким названием Go Highway, которая должна упростить перевозки между украинскими черноморскими портами Одессы и Николаева и польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, на этот транспортный проект в текущем году предусмотрено четыре миллиарда гривен (около 141,5 миллиона долларов). По территории Украины проходит около тысячи километров этой дороги.

Премьер считает, что с появлением Go Highway стоимость перевозок грузов от Балтийского до Черного моря значительно подешевеет.

Такие существенные капиталовложения происходят на фоне того, как сотни тысяч украинцев сразу в нескольких областях Украины попросту замерзают в своих домах — в них до сих пор нет отопления.