Глава Удмуртии рассказал Путину об экономических успехах региона

Глава Удмуртии Александр Бречалов в понедельник, 14 января, президенту Владимиру Путину докладывал о том, как удалось отремонтировать республиканские дороги — быстро и экономично.

— Мы отремонтировали и реконструировали на 30% больше за те же деньги. К примеру, инертные материалы завозились, якобы завозились, с Урала и в три раза дороже. Почти 360 миллионов мы сэкономили только на использовании своих инертных материалов, достаточно много пришло инвесторов, которые вложили деньги в это направление, — заявил на встрече губернатор Александр Бречалов.

— Рывок большой сделали, хороший, — похвалил президент.

2019 год в республике объявлен годом здоровья. Почти все соцобъекты предстоит отремонтировать и оснастить современным оборудованием. Для сельской местности закуплены мобильные медкомплексы. Диагностика на ранней стадии увеличилась на четверть.

И еще Бречалов рассказал президенту, как в республике готовятся отметить 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова. Одно из ключевых мероприятий — Форум оружейников в Ижевске, где жил и работал великий конструктор. В завершение встречи губернатор пригласил на юбилей Владимира Путина.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие напутственные слова накануне Нового 2019 года дал на встрече с недавно избранными губернаторами сказал Владимир Путин.