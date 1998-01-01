Владимир Путин напутствовал новых глав российских регионов

Президент сегодня напутствовал избранных губернаторов регионов, где были назначены перевыборы и второй тур. Это — Хакасия, Приморский и Хабаровский края, Владимирская область и Ненецкий автономный округ. Президент всех поздравил. Отметил, что главная задача — исполнить обещания, которые были даны людям.

— Сейчас вам нужно мобилизовать все, чем вы располагаете, все, что накоплено за годы вашей работы, жизни: и жизненный опыт, и производственный, опыт общественной деятельности, что очень важно, — и поработать как следует, отложив все другие интересы и приоритеты, на благо людей, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент пообещал новым руководителям поддержку со стороны государства, лидеров парламентских партий и свою личную.

Ранее Пятый канал сообщал о главной задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным перед правительством России на ближайшие пять лет.